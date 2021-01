Na busca domiciliar, os policiais encontraram porções de droga e uma espingarda

publicado em 29/01/2021

Suspeitos foram presos com maconha, cocaína e uma espingarda (Foto: Divulgação/Polícia Militar)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brA Força Tática da Polícia Militar prendeu dois suspeitos com drogas e uma arma no bairro Pró-Povo, em Votuporanga, na noite de quinta-feira (28).De acordo com as informações passadas pela polícia ao jornal A Cidade, a Força Tática patrulhava o bairro quando viram um dos suspeitos, identificado como W.G, de 18 anos, na Rua Rio Verde.Segundo a corporação, ele fugiu para dentro de casa quando viu os policiais, que consideraram isso como atitude suspeita. Os agentes o deteram junto a outro suspeito, identificado como W.C.S.S, de 19 anos.Em seguida, os policiais realizaram uma busca na casa em que os dois moravam. De acordo com a Corporação, eles encontraram na residência porções de maconha, dezenas de microtubos plásticos com cocaína, uma espingarda calibre 22 com munições intactas. Além dos itens, eles encontraram uma quantia em dinheiro que, segundo o boletim da polícia, era oriundo da venda de drogas.Os dois suspeitos foram presos e apresentados na Dise (Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes). Em seguida, eles foram encaminhados para a carceragem local, ficando ambos à disposição da Justiça.