Eles tentaram fugir, mas foram abordados pelos policiais; um deles admitiu o crime e entregou um terceiro envolvido

publicado em 27/01/2021

Suspeitos foram encaminhados para a cadeia de Santa Fé do Sul (Foto: Divulgação/Polícia Militar)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brUma equipe de rádio patrulha da Polícia Militar (PM) de Fernandópolis recuperou, na terça-feira (26), uma moto que tinha sido roubada na segunda-feira (25). A polícia também prendeu dois suspeitos do crime.Segundo a polícia, a equipe foi patrulhar após uma denúncia tendo em vista que o "modus operandi" dos criminosos era esconder veículos roubados e furtados nas regiões periféricas do município.Ainda de acordo com a Corporação, os policiais patrulhavam o bairro Acapulco quando o Copom (Centro de Operações Policiais Militares) solicitou que eles se deslocassem para atender uma ocorrência em que uma pessoa informou que uma moto estava parada no final da rua Augusto Aidar.Ao chegarem lá, os policiais viram dois indivíduos empurrando uma moto em meio ao matagal. Quando viram os agentes, eles largaram a moto e tentaram fugir sentido a rodovia Euclides da Cunha.De acordo com a PM, eles foram abordados no trevo da rodovia Percy Waldir Semeghini, conhecido como trevo da Água Vermelha.Após realizar buscas pessoais, os policiais não encontraram nada de ilícito com os indivíduos. Porém, quando questionados sobre a moto, um deles confessou ter furtado o veículo de uma casa com seu comparsa, um terceiro indivíduo que não estava com eles naquele momento. Ele também relatou que os três precisaram pular o muro da casa para entrar e arrombar o portão para sair.Já o segundo indivíduo abordado, ao ser questionado sobre a moto, disse que não sabia da procedência e que ia apenas dar uma volta com seu colega.O primeiro suspeito abordado também admitiu o furto de outras três motos em Ouroeste. Esses crimes serão esclarecidos pelas investigações, informou a Corporação.Os dois suspeitos permanecem presos e foram encaminhados para a cadeia de Santa Fé do Sul, onde responderão pelos crimes. Já o terceiro envolvido foi indiciado e também responderá pelo crime, mas está foragido.