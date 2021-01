Festa ocorria no bairro Jardim Vitória, na madrugada deste sábado

publicado em 23/01/2021

Duas pessoas foram indiciadas e vão responder pelo crime de perturbação de sossego e Funcionamento sem Autorização devido a Covid (Foto: Reprodução)

Uma ação da Polícia Militar de Fernandópolis acabou com uma festa clandestina que estava sendo realizada no bairro Jardim Vitória, ao lado do Recinto de Exposições Percy Semeghini. O fato aconteceu na madrugada deste sábado, dia 23.Uma denúncia anônima de perturbação de sossego levou os policiais a deslocarem até a Rua Dercílio Luiz Pereira e depois de contatado que havia grande volume de veículos e pessoas, foi feito pedido de reforço policial com início de abordagem.Foi constatado que no local estavam aproximadamente 200 pessoas, caracterizando aglomeração com algazarra e som em alto volume. Os policiais levantaram a informação de que cada participante chegou a pagar cerca de R$ 10,00 para entrar na festa.Duas pessoas foram indiciadas e vão responder pelo crime de perturbação de sossego e Funcionamento sem Autorização devido a Covid.No momento da ocorrência os PM ainda conseguiram identificar e capturar uma pessoa que estava sendo procurada pela Justiça.O fato foi apresentado no Plantão Policial de Fernandópolis.*Com informações do Região Noroeste