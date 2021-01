Enquanto a casa era consumida pelo fogo, a moradora sentou-se na calçada com os cachorros

publicado em 29/01/2021

Mulher ateou fogo na própria casa e ficou sentada na calçada (Foto: A Voz das Cidades)

A Polícia Militar de Jales e a equipe do Corpo de Bombeiros atenderam um incêndio numa residência em Jales, na quinta-feira (28). Uma moradora da rua Cacique, no bairro São Judas Tadeu, ateou fogo na própria casa.Enquanto a casa era consumida pelo fogo, a moradora sentou-se na calçada com os cachorros.Ela foi conduzida para delegacia, onde vai passar por audiência de custódia nesta sexta-feira (29) e fica a disposição da justiça.Felizmente, ninguém ficou ferido.*Com informações do Foco News