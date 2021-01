Delegacia de Defesa da Mulher vai investigar os fatos; caso foi registrado como abandono de incapaz

publicado em 28/01/2021

Mãe da menina disse que o fato não iria se repetir (Foto: Reprodução)

Um caso de abandono de incapaz, no bairro Bosque da Felicidade em Rio Preto. Segundo o boletim de ocorrência, ocorreu na Rua Demétrio Elias Cabaz.Ao chegar no endereço, a polícia observou por uma abertura do portão uma criança de 10 anos em uma rede, que fazia sons de estar engasgada.A polícia começou a chamar várias vezes e ninguém saiu, então quebrou o cadeado e entrou na casa para prestar socorro a criança. Segundo a Polícia Militar, a criança é portadora de paralisia cerebral e estava de fraldas.O Samu foi acionado e prestou socorro à criança. Ainda de acordo com a polícia, o Conselho Tutelar Sul foi acionado mas sem retorno.A polícia ainda relatou que após 40 minutos a mãe da criança, uma mulher de 47 anos, chegou na casa e disse que foi a igreja, não sendo hábito deixar a criança sozinha.A mãe ainda disse que a igreja é próxima de sua casa, dizendo da dificuldade em transportá-la até o local e dizendo que a filha é portadora de paralisia cerebral, sendo deficiente visual, física e intelectual, mas que é muito bem tratada e jamais a deixaria em situação de abandono.Ainda de acordo com a polícia, os vizinhos não quiseram falar sobre o assunto, nem se identificar, nem disseram se a criança é bem cuidada.A mãe da menina disse que o fato não iria se repetir e o Conselho Tutelar Norte foi chamado para dar prosseguimento aos fatos. A Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) vai investigar os fatos apurados através de inquérito policial. O caso foi registrado como abandono de incapaz.*Com informações do DHoje Interior