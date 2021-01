Amante já tinha medida protetiva contra o homem, que tinha passagens por homicídio

publicado em 26/01/2021

Suspeito já tinha passagens por homicídio, porte de armas, entorpecentes, ameaças e lesão corporal (Foto: Divulgação/Polícia Militar)

A esposa de um homem que foi esfaqueado no final de semana, em Andradina, disse que o suspeito de cometer o crime não aceitava o término do caso que ela tinha com ele.A Polícia Militar encontrou e prendeu o mecânico, de 44 anos, que já tinha várias passagens por homicídio, porte de armas, porte de entorpecentes, ameaças e lesão corporal, logo após ele cometer o crime.De acordo com a polícia, a vítima, um homem de 45 anos, foi esfaqueado cinco vezes pelo suspeito. Ele foi atingido no peito, o que acabou perfurando o pulmão. A vítima também teve ferimentos nas pernas, braços e cabeça.O homem foi socorrido e encaminhado para a Santa Casa da cidade, onde passaria por cirurgia. Ele permanece internado. O estado de saúde é considerado grave.Na casa onde tudo aconteceu, a Polícia Civil apreendeu a faca usada pelo suspeito do crime e um pedaço de madeira, que a vítima usou para tentar se defender. A mulher da vítima foi quem ligou comunicando o crime.Ela tinha medida protetiva contra o suspeito de esfaquear o marido dela. O caso com o mecânico teria terminado em novembro do ano passado e ela precisou da medida contra o autor do crime por ele não aceitar o término do relacionamento.O suspeito estava com um ferimento no braço e precisou ser socorrido. Ele permanece à disposição da Justiça.*Com informações do SBT Interior