Policiais encontraram maconha, cocaína e uma balança de precisão na casa do suspeito, em Votuporanga

publicado em 20/01/2021

Suspeito tentou subornar policiais da Força Tática com um revólver; ele foi preso por tráfico de drogas (Foto: Divulgação/Polícia Militar)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brA Força Tática, da Polícia Militar, prendeu um suspeito por tráfico de drogas anteontem em Votuporanga. Os policiais encontraram porções de maconha, cocaína, uma balança de precisão e dinheiro que, segundo a corporação, era oriundo da venda de drogas na casa do suspeito, que fica no bairro Santa Luzia.A equipe da Força Tática fazia um patrulhamento pelo bairro quando recebeu uma denúncia de que um indivíduo procurado pela Justiça estava na região.Segundo o boletim da corporação, os policiais abordaram o suspeito, mas, na pesquisa criminal, nenhuma irregularidade foi constatada. Foi na busca domiciliar, porém, que os agentes encontraram as porções das drogas.Ainda de acordo com o boletim, quando os policiais deram voz de prisão diante da evidente traficância no local, o suspeito tentou subornar os agentes oferecendo uma arma.Ao questioná-lo sobre onde essa arma estava, o suspeito disse que estava numa propriedade rural. Lá, os policiais encontraram um revólver da marca Taurus, com calibre 32.O caso foi apresentado na Central de Flagrantes e o suspeito foi preso, ficando à disposição da Justiça.