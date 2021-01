Policiais já haviam recebido informações de que um dos suspeitos presos na operação já traficava na região

publicado em 30/01/2021

Operação apreendeu droga, uma balança de precisão, uma faca e celulares (Fotos: Divulgação/Polícia Militar)

A Força Tática de Fernandópolis prendeu três homens por tráfico de drogas. Os policiais já haviam recebido informações de que um dos suspeitos presos na operação já traficava na região.A equipe avistou dois homens saindo da residência mencionada e de imediato, realizou a abordagem. Durante a busca pessoal, os policiais localizaram nas vestes dos abordados uma porção de maconha. Os suspeitos revelaram de quem haviam comprado o entorpecente e que pagaram R$ 200 pela droga.Os policiais foram até a residência do suspeito que a princípio negou traficar drogas, mas acabou confessando que tinha certa quantidade em sua residência, sendo parte enterrada no quintal e outra escondida sob uma almofada no sofá da sala. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao homem que foi conduzido com os usuários à Central de Flagrantes.Na operação, foi apreendido 0,440 kg de maconha distribuído em 41 porções, uma balança de precisão, uma faca (tipo cozinha), uma bacia usada para colocar as drogas, cinco aparelhos celulares e R$ 200 em espécie.A operação foi realizada pela equipe do Sargento PM Zaparoli, dos Cabos PM Machado e Poiatti, com apoio dos Cabo PM Carlos e Goveia que contaram com o apoio do Cabos PM R. Silva que estava de folga, mas participou da operação que resultou na apreensão de um homem por tráfico de drogas. O Cabo PM R. Silva repassou informações apuradas por ele em apoio à equipe em operação.*Com informações do CidadãoNet