Suspeitos estariam praticando caça de animais silvestres com o armamento

publicado em 25/01/2021

Durante policiamento ambiental às margens do Rio Turvo, área rural do município de Guapiaçu, policiais ambientais notaram um rastro fresco de automóvel, seguindo o rastro, foi encontrado um Gol cinza com placas de São José do Rio Preto em meio a vegetação com o motor ainda quente.Em seguida, foram encontrados dois indivíduos portando duas espingardas, uma cartucheira de dois canos calibre .32 municiada e um rifle calibre .44 carregado com uma munição.Foi realizada revista pessoal, onde foram encontrados mais seis cartuchos calibre .32 em um dos bolsos da calça de um dos indivíduos e com o outro mais dois cartuchos calibre .44 além de estarem portando também um facão e duas lanternas.Ao revistar o veículo, foram encontradas mais duas lanternas, uma faca, um facão, um tubo de papelão e um de PVC para transportar as armas.Administrativamente foram confeccionados autos de infração ambiental pelo ato de caça de animais silvestres.Diante dos fatos, foi dada voz de prisão em flagrante delito aos indivíduos, que foram conduzidos ao DP de Cedral, onde o Delegado de Plantão elaborou o BO/PC pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, recolhendo-os a carceragem daquela Instituição, onde permanecem à disposição da Justiça.*Com informações do Extra.net