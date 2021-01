Capitão André Navarrete em entrevista exclusiva ao jornal A Cidade apresentou os resultados do ano passado e falou sobre atuações policiais o município

publicado em 06/01/2021

Em balanço disponibilizado pelo Capitão André Navarrete, foram constados mais de 57 mil atuações da PM em Votuporanga (Foto: A Cidade)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

Em entrevista exclusiva ao jornal A Cidade, o comandante da 3ª Cia de Polícia de Votuporanga, Capitão André Navarrete, apresentou ontem um balanço dos atendimentos ocorridos em 2020 no município e cidades da região. Ao todo os policiais da corporação atuaram em 57.956 ações que envolvem todos tipos de atuaçõespoliciais.

Os boletins de ocorrência e recolhimentos de veículos ficam entre as principais atuações dos militares em Votuporanga. No acumulado divulgado das prisões realizadas, foram 307 flagrantes e 59 de infratores menores de idade,204 cumprimentos de mandados de prisão e 11 deles também de menor.

O Capitão também divulgou que foram realizadas 21 apreensões de arma de fogo e mais 3.090 boletins de ocorrência lavrados pelas equipes militares do município. “Com a pandemia foi um ano atípico para nós, tanto na questão de pessoas abordadas que acabou diminuindo por conta do Covid. Então, o policial continua abordando, mas teve que tomar um cuidado maior por conta da doença”, explicou o comandante.

Segundo ele, as prisões e os flagrantes se mantiveram na média de outros anos, algo que a pandemia não afetou diretamentee a Prefeitura, por meio de parcerias com a Secretaria de Trânsito, contribui com o trabalho de atividade delegada da PM. “O tipo de fiscalização mudou então a gente teve muito apoio da atividade delegada aqui no município, principalmente nas fiscalizações junto a Vigilância Sanitária”, disse.

Os resultados deixam o comandante otimista, por conta da redução nos índices criminais deste ano, em comparação aos anos anteriores. “O que é muito bom para Votuporanga, se compararmos a outras cidades é bem tranquila em relação a índices criminais, e infelizmente, a maioria dos delitos que nós temos é envolvimento com drogas e usuários que furtam para alimentar o vício”, completou o Capitão.

Projetos

Ainda em entrevista ao jornal A Cidade, o Capitão mencionou a expectativa para que esse ano saia um projeto já antes pensado para a segurança pública do município, uma Central de Monitoramento.

A Prefeitura de Votuporanga possui as câmeras municipais, com a vinda da central, os policiais poderão ter acesso a essas imagens e acompanhar o monitoramento com acesso 24h, direto da Companhia, o que auxilia a efetividade do trabalho da PM, porque o contato dos moderadores das imagens será imediato com o policial que estiver na rua.

“O policial tem a rede de rádio que ele comunica diretamente com as viaturas, quando a gente tem um evento que necessita desse acompanhamento, o policial tem a visão direta do que está acontecendo e ele consegue informar diretamente a viatura que está no local”, explicou o comandante.