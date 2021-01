Em 12 meses foram recuperados 120 veículos (furtados ou roubados), apreendidas 97 armas e presos mais de 1.600 criminosos

publicado em 29/01/2021

O balanço foi divulgado pelo Tenente Coronel Valdeci Silva Junior, comandante do 16º BPM/I (Foto: Divulgação 16º BPM/I)

Franclin Duarte

O Comandante do 16º BPM/I (que abrange 49 municípios e cinco companhias: com sedes em Fernandópolis, Jales, Votuporanga, Santa Fé do Sul e Cardoso), Tenente Coronel Valdeci Silva Junior, divulgou nesta sexta-feira (29) os resultados operacionais do ano de 2020. Conforme os dados, nos últimos 12 meses foram efetivadas mais de 1.600 prisões de criminosos, recuperados 120 veículos furtados ou roubados, apreendidas 97 armas de fogo e tiradas quase uma tonelada de drogas das ruas.

Os resultados, segundo o comandante, evidenciam o constante compromisso da Instituição com a preservação da ordem pública e a incessante busca da melhora da sensação de segurança da população.

“Homens e mulheres compromissados com a comunidade, dedicados na execução do policiamento ostensivo, os policiais militares que integram o efetivo do 16º BPM/I se dedicam a preservar a qualidade de vida interiorana da população do noroeste paulista, merecendo destaque o enfrentamento ao tráfico de drogas, crime esse que dilacera o caráter e a saúde da população, que redundou em grandes apreensões e elevado números de prisões, bem como o enfrentamento sério e responsável aos criminosos violentos possibilitou considerável redução do número de homicídios”, disse o Tenente Coronel.

50% de redução

Ainda segundo o comandante, o foco institucional em realizar um planejamento operacional inteligente, pautado em dados estatísticos, com direcionamento da força policial, foco no cumprimento de metas, utilização de monitoramento por câmeras, entre outros recursos, possibilitaram a acentuada melhora nos índices de produtividade em relação ao ano anterior (2019).

“Foram retiradas das mãos de infratores 97 armas de fogo ilegais, quase uma tonelada de entorpecentes apreendidos e houve uma redução de homicídios superior a 50%. Os furtos de veículos e os roubos, aqueles praticados com violência ou com armas diversas, se mantiveram estáveis”, frisou.

Pandemia

De acordo com o militar, mesmo com as intercorrências geradas pela pandemia da Covid-19, a Polícia Militar buscou adequações operacionais para continuar servindo aos cidadãos paulistas com a excelência e presteza.

“Seus homens se mantêm na linha de frente, não esmorecendo em seu dever de preservar a segurança, a integridade e a salubridade das pessoas, não dando espaço e oportunidades a criminosos sem escrúpulos, que se furtam deste momento peculiar e delicado, para colocarem em prática seus intentos criminosos”, completou.

Violência doméstica

Ainda conforme o Tenente Coronel Valdeci Silva Junior, uma das principais missões da PM nesse período de pandemia foi atuar no combate à violência doméstica, que apresentou um aumento de 30% durante o isolamento social.

“A Polícia Militar atua diretamente nesses momentos críticos, seja preventiva ou repressivamente contra os agressores, prevenindo desfechos trágicos às famílias e especialmente às mulheres. É um tipo de ocorrência em que a Polícia Militar prioriza o atendimento, seja nos casos de violências em andamento, ou em casos em que a vítima dispõe de medidas protetivas estabelecidas pelo Poder Judiciário, mas que o infrator insiste em desrespeitá-las. Em 2020 foram atendidos 2.642 chamados dessa natureza, nos 49 municípios do 16º BPM/I”, completou.

Comunidade

Por fim, o comandante da PM na região explicou que um dos principais fatores para a diminuição da criminalidade e prevenção de delitos é a colaboração e a integração da comunidade com a Polícia Militar.

“A forma mais eficiente de participação comunitária é o acionamento do telefone 190 quando o cidadão presencia uma infração criminosa. A ligação é gratuita e o anonimato é garantido, caso seja de interesse do cidadão. A qualidade das informações repassadas, assim como a rapidez com que a Polícia Militar é acionada através do telefone 190, são de suma importância para o sucesso da atuação policial e prisão dos infratores. Polícia e Comunidade juntas são mais fortes”, concluiu.

Balanço operacional de 2020

• 34.529 ocorrências atendidas;

• 97 armas de fogo apreendidas;

• 373 ocorrências de tráfico de drogas;

• 1.663 pessoas encarceradas (prisões em fragrante delito, condenados capturados e adolescentes infratores);

• 2.552 veículos apreendidos;

• 120 veículos recuperados;