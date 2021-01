PM encontrou três pés da planta numa casa no bairro Residencial Ana Célia, em Rio Preto

publicado em 11/01/2021

Policiais também apreenderam apetrechos e um livro sobre maconha (Foto: Divulgação/Polícia Militar)

Três pés de maconha foram apreendidos na madrugada deste domingo (10) pela Polícia Militar. As plantas foram encontradas em uma casa no bairro Residencial Ana Célia, em Rio Preto. Dois homens, de 21 e 30 anos, foram presos.De acordo com informações do boletim de ocorrência, os policiais militares do 9º Baep realizavam patrulhamento pela região quando abordaram um carro onde estava um dos suspeitos. Com ele, a equipe encontrou uma porção de maconha com características típicas de cultivo.Na casa do homem, a polícia encontrou os pés de maconha, além de um tablete do mesmo entorpecente pesando aproximadamente 400 gramas, maconha dentro de potes de vidro e de cultivo.Também foram apreendidos apetrechos usados no tráfico de drogas e um livro ensinando tudo sobre a maconha. Outro rapaz que estava no imóvel foi preso. Os dois suspeitos foram encaminhados para a Central de Flagrantes, onde ficaram à disposição da Justiça.