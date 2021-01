Corpo foi encontrado por dois agentes penitenciários; caso foi registrado como suicídio

publicado em 18/01/2021

Agentes encontraram o homem pendurado, enforcado com a própria calça (Foto: Reprodução/Redes sociais)

O funcionário público municipal Danilo de Oliveira Ferreira, de 25 anos, preso após confessar ter matado a vizinha, Rosineia Rodrigues dos Santos, de 42 anos, em Santo Antônio do Aracanguá (SP), foi encontrado morto dentro da cela do CDP (Centro de Detenção Provisória) de Lavínia, onde estava preso desde quinta-feira (14).O crime, praticado na noite de terça-feira (12), foi descoberto na tarde de quarta (13), quando Ferreira foi preso em flagrante. Ele foi levado ao Plantão Policial de Araçatuba onde passou a noite, antes de ser transferido para o CDP (Centro de Detenção Provisória) de Lavínia.De acordo com informações do boletim de ocorrência, o corpo de Danilo foi encontrado por dois agentes penitenciários, que realizavam ronda de rotina de inclusão. Ao chamar o nome do homem, ele não respondeu. Ao entrarem na cela, encontraram ele pendurado, enforcado com a própria calça.O corpo foi recolhido e encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) para exame necroscópico antes da liberação para velório e enterro. O caso foi registrado como suicídio consumado.O assassinato de Rosineia passou a ser investigado a partir do seu desaparecimento. Ela não apareceu para trabalhar e colegas foram até a sua casa, constatando que o carro estava na garagem, mas ela havia sumido. O ex-marido e um familiar foram avisados e acionaram a polícia.?*Com informações do Região Noroeste