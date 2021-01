Os dois conduziam na mesma via, quando a moto afogou e o motorista do carro derrubou a condutora

Moto afogou e a condutora foi atingida por um carro e teve ferimentos leves (Foto: A Cidade)

Um acidente entre uma moto e um carro, no cruzamento da avenida Antonio Augusto Paes com a avenida José Marão Filho, em Votuporanga, deixou uma mulher ferida na manhã desta sexta-feira (22).De acordo com as informações preliminares colhidas pelo jornal A Cidade no local, a moto Titan e o carro Freelander estavam na mesma via quando a moto afogou, o motorista do carro não viu e acabou derrubando a condutora, identificada como C.M.D.R, de 22 anos.Ela teve escoriações leves e foi conduzida para a Santa Casa do município. A Polícia Civil e Militar estão no local.A ocorrência também precisou de agentes de trânsito, para controlarem o tráfego no local.