Os dados levantados pelo jornal A Cidade junto a Secretaria de Segurança Pública, são um acumulado do início do ano até outubro, última atualização

publicado em 04/12/2020

Votuporanga registrou mais uma queda nos números de homicídios, 2020 superou o acumulado de 2015 quando registrou duas mortes (Foto: Record TV)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

Votuporanga tem registrado queda, ano após ano, nos números de homicídios dolosos (quando há intenção de matar). Em 2012, por exemplo, a cidade registrou onze mortes por crimes brutais, já em 2015 o número caiu para dois e neste ano apenas uma pessoa foi vítima de homicídio.

Um levantamento feito pelo jornal A Cidade, junto a SSP (Secretaria de Segurança Pública), desde 2001, mostra que o ano mais ‘brutal’ para o município foi quando foram registradas onze mortes pelo crime, em 2012. Na época, o aumento dos homicídios chegou a 166% e Votuporanga não apaga da memória casos como o do empresário assassinado dentro de uma loja de conveniência, a mutilação de um transexual e o mais comentado, caso do sequestro e morte de Érica.

Com o passar do tempo, a cidade manteve os números sem muitos acréscimos. A última queda, antes a da registrada neste ano, foi em 2015 quando duas pessoas foram mortas. Agora, a expectativa é de que o número deste ano se mantenha até o final de dezembro.

Neste ano, por fim, o homicídio registrado aconteceu no mês de maio. Quando um ex-presidiário, F.M., de 41 anos, foi encontrado morto na zona sul da cidade, com quatro perfurações em seu corpo.

Tentativas

Apesar de Votuporanga registrar, até outubro, uma morte, por outro lado, foram registradas em ocorrências policiais, cinco tentativas de homicídio que se comparadas ao número apontado em 2012, nas altas destes crimes, representa 58,4% ocorrências a menos.

Latrocínios

Se por um lado os números de homicídios caíram, por outro foram registrados os primeiros casos de latrocínios (roubo seguido de morte) dos últimos cinco anos, em Votuporanga. Durante dois momentos em 2020, as famílias ficaram atordoadas com a brutalidade que estes crimes aconteceram.

O primeiro aconteceu na madrugada de 12 de fevereiro, em uma propriedade rural no município. A vítima foi o senhor Walcir Ciconi, de 82 anos, que foi golpeado com uma faca em sua própria casa no momento em que acontecia um assalto.Sua esposa cegou a ficar refém por duas horas, mas conseguiu fugir para pedir ajuda. A Polícia Militar chegou ao local e realizou a prisão em flagrante do assassino.