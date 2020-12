Os policiais encontraram o menor de 17 anos e mais um jovem vendendo crack na noite de domingo (20) na cidade vizinha

publicado em 21/12/2020

Ambos eram conhecidos no setor policial por tráfico e o menor já tinha passagens também por roubo e furto (Foto: PM Votuporanga)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brA equipe da Força Tática de Votuporanga flagrou na noite de domingo (20), um menor de 17 anos e mais um outro jovem de 18 anos, realizando a venda de crack em Valentim Gentil. Ambos eram conhecidos no setor policial por tráfico e o menor já tinha passagens por roubo e furto.De acordo com a ocorrência, a polícia foi chamada via 190 e quando os policiais localizaram os suspeitos, em Valentim Gentil, perceberam o nervosismo quando foram vistos em frente a uma residência. Um deles fugiu para dentro da casa e no momento da abordagem foram localizadas diversas porções de crack e dinheiro do tráfico.A dupla foi apresentada na Central de Flagrantes de Votuporanga. O maior ficou preso e o adolescente colocado à disposição da Vara da Infância e Juventude.