O malabarista argentino Leonardo Adrian seguiu a mulher que fugiu para a rodoviária, acionou as forças militares e conseguiu recuperar o dinheiro

publicado em 30/12/2020

Mulher furta dinheiro, no valor estimado em R$ 1.500, enquanto malabarista trabalhava no semáforo da avenida Nasser Marão (Foto: Imagem Ilustrativa/A Cidade)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

A Polícia Militar de Votuporanga prendeu na tarde ontem uma mulher (velha conhecida dos meios policiais), após ela furtar e fugir com o dinheirode um malabarista que trabalhava no semáforo da marginal Nasser Marão, nas proximidades do posto Konstru. Ela havia furtado cerca de R$ 1.5 mil.

De acordo com as informações da Polícia, a mulher identificada como V. S. S., aproveitou o momento em que o malabarista argentino, Leonardo Adrian, apresentava a sua performance frente aos carros e furtoubolsa dele, que estava na calçada. Ele seguiu a mulher, que fugiu para o Terminal Rodoviário e tentava sair do local com um táxi.