Familiares da vítima identificaram o corpo e a Delegacia de Investigações Gerais agora busca pistas para encontrar o assassino

publicado em 16/12/2020

Em 2016 outro corpo foi encontrado em situação semelhante no mesmo córrego; a DIG identificou e prendeu os criminosos (Foto: A Cidade)

Franclin Duarte

A DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Votuporanga, conseguiu identificar na tarde de ontem o corpo do homem que foi encontrado morto com as mãos amarradas e marcas de tiros na cabeça, às margens do Córrego do Cabrito, próximo à Vila Carvalho, em Votuporanga. Familiares foram acionados pelos policiais e reconheceram se tratar de Michael Douglas Ferreira de Souza.

O corpo do jovem, de 23 anos, foi localizado após a Polícia Militar receber uma ligação via 190. Os policiais então se deslocaram para o local, que fica em uma mata de difícil acesso, e encontraram Michael com as mãos amarradas para trás, já sem vida, com duas perfurações na cabeça, provavelmente provocadas por arma de fogo, e diversas marcas de agressões pelo corpo.

“Mais detalhes a perícia é que vai poder apontar, mas, aparentemente, ele já estava morto a aproximadamente 24 horas quando foi localizado. Agora estamos colhendo informações com os familiares sobre possíveis desafetos e outras linhas de investigação para tentar identificar o autor desse crime”, disse o delegado responsável pelo caso Dovairdes Carmona ao A Cidade.

A vítima tinha passagens criminais por tráfico de drogas e furto, mas não se sabe se há alguma ligação entre o assassinato e o seu passado.

Outro crime

Em fevereiro de 2016, outro crime foi registrado no mesmo Córrego. À época um homem de 50 anos, identificado posteriormente como Francisco Dias dos Santos, foi encontrado em estado avançado de decomposição no local.