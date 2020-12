Ainda não há informações sobre a identidade da vítima, mas de acordo com as autoridades ele aparenta ter 28 anos

publicado em 15/12/2020

A Polícia Civil de Votuporanga investiga o caso de um homem que foi encontrado morto, amarrado e com marcas de tiros, às margens do Córrego do Cabrito, próximo à Vila Carvalho, em Votuporanga, na tarde desta terça-feira (15). Ainda não há informações sobre a identidade da vítima, mas de acordo com as autoridades ele aparenta ter 28 anos.

As informações preliminares apontam que o jovem teria sido executado com dois tiros na cabeça e foram constatadas marcas de violência física. O caso foi registrado no 3º Distrito Policial, que segue investigando a autoria, e tenta reconhecer a vítima, por boletins de desaparecimento, e localizar a família.

