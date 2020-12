O indivíduo, G. S. R. é conhecido nos meios policiais e foi preso em flagrante

publicado em 19/12/2020

A equipe estava em patrulhamento no bairro Pró-Povo, na região norte do município, quando tiveram a vista a motocicleta (Foto: PM Votuporanga)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brA equipe da Força Tática de Votuporanga recuperou na noite desta sexta-feira (18), uma moto Honda GC azul, que teria sido furtada na parte da manhã do mesmo dia. O indivíduo, G. S. R. é conhecido nos meios policiais e foi preso em flagrante.De acordo com as informações da ocorrência, a equipe estava em patrulhamento no bairro Pró-Povo, na região norte do município, quando tiveram a vista a motocicleta, abordaram G. S. R. que confessou o furto do veículo. O ladrão já tinha passagens por crimes de tráfico, receptação e internação na Fundação Casa.Ele foi encaminhado para a Central de Flagrantes, permanecendo à disposição da Justiça pelo crime de furto de veículo. Os policiais entraram em contato com a vítima, que reconheceu a moto e informou que o autor do furto pediu R$50 para o resgate.