publicado em 07/12/2020

Dois homens foram presos após furtarem uma agência bancária em Bálsamo (SP), na madrugada deste domingo (6). De acordo com a polícia, eles foram detidos com mais de R$ 750 mil.

A corporação informou que foi acionada para atender à ocorrência e cercou o local. A dupla foi localizada enquanto tentava fugir com os equipamentos utilizados para arrombar o cofre do banco e dois malotes contendo R$ 765.160.

A polícia fez uma varredura nas casas vizinhas à agência, inclusive com auxílio de drones, mas não conseguiu encontrar mais nenhum criminoso.

A ocorrência foi encaminhada até a central de flagrantes de Mirassol (SP), onde, após conferência, a gerente do banco confirmou à polícia que todo o valor do cofre foi recuperado.







*Com informações de G1 São José do Rio Preto e Araçatuba