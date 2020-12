A Polícia Militar de Votuporanga registrou ontem, uma briga entre os vizinhos D. S. A. e E. A. N. do bairro Belo Horizonte

publicado em 30/12/2020

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

A Polícia Militar de Votuporanga registrou ontem, uma briga entre os vizinhos D. S. A. e E. A. N. do bairro Belo Horizonte, o conhecido Pacaembu, que terminou em agressões e facadas. Apesar de não ser ferimentos graves, ambos ficaram com cortes e precisaram ser socorridos.

De acordo com informações colhidas pelo A Cidade, a briga teria começado por conta de uma discussão entre os envolvidos, que acabou se acalorando e ambos se atacaram com facas. Um deles teve ferimentos nos braços, aparentemente leves, mas foi socorrido por umaequipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).O outro não necessitou de socorro, mas teve ferimentos na testa e cortes nos ombros.