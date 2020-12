A vítima, Benedito Valdecir Landin, de 67 anos, conduzia uma caminhonete GM/S10 com placas de Votuporanga, já foi socorrido e com ferimentos leves

publicado em 23/12/2020

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

Um acidente na tarde desta quarta-feira (23) deixou uma vítima com ferimentos leves na rodovia Péricles Belini, sentido Cardoso. O senhor Benedito Valdecir Landin, de 67 anos, conduzia uma caminhonete GM/S10 com placas de Votuporanga, quando capotou. Ele foi socorrido e encaminhado para o hospital de Cardoso.

Segundo as informações colhidas pela reportagem do A Cidade, seu Benedito que estava sozinho no veículo, seguia sentido Votuporanga a Cardoso, quando por motivos a serem apurados acabou perdendo o controle e capotou na rodovia, quilômetros após o trevo da Vila Alves, do lado esquerdo da via.