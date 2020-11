Prisão foi realizada durante a Operação Rodovias Mais Seguras

Suspeito foi preso e levado para a Cadeia Pública de Santa Fé do Sul (Foto: Divulgação)

Policiais militares ambientais capturaram ontem, 23, durante a Operação Rodovias Mais Seguras, um homem procurado por roubo pela Justiça.O veículo do suspeito, uma Ecosport, foi abordado na marginal 01 de acesso à Rodovia Euclides da Cunha (SP 320) altura do KM 594 próximo ao município de Urânia.Durante a abordagem, ao consultarem o banco de dados da polícia, foi constatado que havia um mandado de prisão a ser cumprido, com pena de 5 a 6 meses de reclusão, expedido pela Justiça Pública de Pereira Barreto.O homem foi capturado e conduzido à Delegacia de Polícia de Urânia, para as demais providências judiciárias e em seguida foi preso e levado para a Cadeia Pública de Santa Fé do Sul.*OExtra.Net