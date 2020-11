Apesar da constatação do derrame de santinhos, ninguém foi pego em flagrante e, portanto, o crime não foi registrado

publicado em 15/11/2020

Nenhum crime eleitoral foi registrado até o momento no Plantão Policial (Foto: A Cidade)

Franclin Duarte

Nenhuma ocorrência de crime eleitoral foi registrada até a troca de plantão, às 7h30, no Plantão Policial de Votuporanga. Apesar do derrame santinhos de visto em todas as escolas, ninguém foi pego em flagrante no ato e, portanto, o crime, que prevê detenção de seis meses a um ano e multa, acabou não sendo registrado.

De acordo com a Polícia Civil, durante a noite de sábado (14) para domingo, apenas três ocorrências foram registradas: duas por violência doméstica (Maria da Penha) e um ato infracional por tráfico de drogas.