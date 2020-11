Duas pessoas foram encaminhadas para a delegacia e liberadas

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brA Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise) apreendeu nesta quarta-feira (4) uma grande quantidade de anabolizantes em Votuporanga e Parisi. Duas pessoas foram encaminhadas para a delegacia e liberadas.Segundo a polícia, a Dise de Votuporanga estava investigando a venda indiscriminada de anabolizantes, que são substâncias geralmente utilizadas por frequentadores de academias na busca de um aumento rápido dos músculos do corpo. O uso sem prescrição médica pode trazer graves danos à saúde do usuário. Os policiais, então, cumpriram dois mandados de buscas e apreensões expedidos pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Votuporanga, um na cidade de Parisi e outro em Votuporanga.Em ambos os locais foram apreendidos uma vasta quantidade de frascos de anabolizantes que, segundo as investigações, seriam revendidos nesta cidade e também para usuários do produto em todo o Brasil por meio dos Correios e transportadoras.Em uma casa na rua Roraima, em Votuporanga, além dos anabolizantes, os policiais apreenderam blocos de receituário médico e 10 carimbos de profissionais da saúde, provavelmente, falsos.Dois investigados, responsáveis pelos produtos, foram encaminhados para a sede da Dise em Votuporanga, onde foram ouvidos e liberados, uma vez que os produtos necessitam de perícia de constatação para fins de adequação criminal. Eles podem responder pelo crime contra a saúde pública de Falsificação/Corrupção/Adulteração/Alteração de produtos terapêuticos/medicinais (Art.273 CP), cuja pena varia de 10 a 15 anos de prisão.