O condutor da moto, um homem de 53 anos, e sua esposa, foram socorridos e encaminhados para o pronto socorro

publicado em 12/11/2020

Acidente de trânsito na tarde desta quinta (12) (A Cidade)

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brUm acidente de trânsito foi registrado no fim da tarde desta quinta-feira (12) nas proximidades do Parque da Cultura de Votuporanga. Carro e moto colidiram, mas ninguém sofreu ferimentos graves.Um Chevrolet Corsa seguia pela avenida José Marão Filho e no momento que foi fazer a curva para a rua Ângelo Bimbato, houve a colisão com uma motocicleta ocupada por um casal.O condutor da moto, um homem de 53 anos, e sua esposa, foram socorridos e encaminhados para o pronto socorro.