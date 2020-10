A fiscalização vai até o dia 28 de fevereiro de 2021

O período da piracema começa neste domingo (01), em toda a região e a pesca fica proibida durante quatro meses. O intervalo, que anualmente acontece, é devido ao período de reprodução dos peixes, mas a prática da pesca esportiva com o pesque e solte e a pesca de subsistência para os ribeirinhos estão permitidas. A fiscalização vai até o dia 28 de fevereiro de 2021.

Em nota, o Comandante do 4º Batalhão de Polícia Ambiental da região afirma que no período divulgadoas unidades trabalharão na intensificação do policiamento ostensivo ambiental nas áreas de pesca, sendo que nas fiscalizações os policiais ambientais verificarão se os pescadores estão adotando o preceituado na Instrução Normativa do Ibama.

As normas estabelecidas de pesca na região estão diretamente direcionadas para toda a bacia hidrográfica do Paraná, que recebe água de muitos afluentes como os rios Grande, Tietê e Paranapanema. Na região de Votuporanga, o rio que vem da Serra da Mantiqueira e deságua no Paraná, banha muitas prainhas turísticas como a de Mira Estrela.

As normas