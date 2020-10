Os cinco animais estavam “amontoados” na carroceria de uma camionete

publicado em 17/10/2020

(Foto: Arquivo Pessoal)

Lara Giolo

Estagiária sob supervisão

Na manhã deste sábado (17), por volta das 6h30, a Polícia Rodoviária de Votuporanga, flagrou um veículo que transportava ilegalmente bovinos em estado de maus-tratos na Rodovia Euclides da Cunha. Os cinco animais estavam “amontoados” na carroceria de uma camionete.

De acordo com a ocorrência, o gado estava amarrado com cordas e em condições de aperto, devido ao espaço, além do estado precário do veículo. Ao ser fiscalizado, o motorista não apresentou documentos fiscais para provar a origem dos animais e do transporte, sendo encaminhado direto para a Central de Flagrantes.

Já os bovinos foram levados para o Centro de Zoonoses de Votuporanga e ficarão sob responsabilidade dos profissionais do órgão, para medicação e cuidados, até que o proprietário apresente as notas fiscais para reaver os animais aprendidos.

A Polícia Ambiental compareceu a delegacia e aplicou a multa de R$ 3 mil para cada bovino que estava sendo transportado. Após o delegado responsável fazer dois boletins de ocorrência do flagrante, o motorista foi liberado para retornar a sua cidade, Monções.