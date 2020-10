Um homem que foi esfaqueado está internado na Santa Casa de Votuporanga

publicado em 20/10/2020

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brCom ferimentos graves depois de levar uma facada, um homem de 47 anos foi levado para a Santa Casa de Votuporanga na noite da última sexta-feira.De acordo com a vítima, identificada com A.C.S.L., de 47 anos, tudo aconteceu em um bar, em Valentim Gentil, onde teria ocorrido uma briga. Ainda conforme o homem, ele teria sofrido três golpes de faca e um menor de idade seria o autor da agressão.Ao jornala Santa Casa de Votuporanga informou nesta segunda-feira (19) que “A.C.S.L, de 47 anos, deu entrada no Pronto Socorro na sexta-feira (16), às 23h17, vítima de esfaqueamento. Ele passou por cirurgia e encontra-se internado em ala. Seu estado de saúde é considerado estável”.