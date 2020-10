Indivíduo reincidente em crimes e já conhecido nos meios policiais tentou, sem êxito, ludibriar a polícia escondendo droga embaixo da língua.

publicado em 02/10/2020

Quantidade de drogas encontradas pela polícia, juntamente com dinheiro conseguido na venda de drogas.

A Força Tática de Votuporanga prendeu em flagrante, na quinta-feira (1), um homem no bairro Estação, local onde praticava o tráfico de drogas próximo a Escola Estadual Professora Esmeralda Sanches da Rocha. A denúncia, que surgiu de forma anônima via COPOM, levou os policiais até a rua Doutor Joaquim Franco Garcia, onde os militares avistaram o meliante em atitude suspeita.

Ao perceber a ação da polícia, o homem teria tentado entrar novamente em sua casa, aumentando ainda mais as suspeitas dos policiais em diligência pelo bairro. Logo em seguida, ao notar que seria abordado, o individuo tentou a fuga correndo pelos fundos da residência, tentando pular um muro que dava acesso a casa vizinha, momento que a equipe de Força Tática composta pelo 1° Sargento PM Freitas, Soldado PM Martins e Soldado PM Greco conseguiu alcançá-lo.

Com o indivíduo, em um primeiro momento, foram encontradas diversas notas em dinheiro que totalizavam R$ 30, o que dá indícios de tráfico, além disso um celular Motorola G7. Ao ser indagado sobre o motivo da fuga, os policiais perceberam que a voz do indivíduo estava estranha, o motivo era que o mesmo escondia duas porções de crack embaixo da língua. Em busca minuciosa na casa, foi encontrado mais uma quantia de R$ 205 em dinheiro. Nos fundos da residência do traficante, mais 49 porções de crack embaladas foram achadas escondidas embaixo de algumas pedras.