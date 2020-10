O menor de idade foi encaminhado para a sede da Dise em Votuporanga

publicado em 28/10/2020

A polícia encontrou diversas porções de crack (Divulgação/Dise)

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brUm adolescente de 17 anos foi apreendido na manhã desta quarta-feira (28) pela Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) por tráfico de drogas em Valentim Gentil.Segundo a polícia, G.M.J, de 17 anos, já é conhecido nos meios policiais pelo envolvimento na venda de drogas no município vizinho e era investigado pelos policiais da Delegacia Especializada.Já na manhã desta quarta os policiais foram de “surpresa” na casa do adolescente, na rua Mário Vicentini, em um conjunto de predinhos residenciais, onde, em buscas, localizaram, no armário da cozinha, nos fundos de uma gaveta, um invólucro plástico contendo 124 porções de crack, sendo que 79 já estavam embaladas e 45 porções preparadas para serem embaladas.A polícia apreendeu ainda dinheiro da venda de drogas, celular e material utilizado na embalagem do entorpecente além de uma motocicleta utilizada pelo menor para realizar o tráfico de drogas.O menor de idade foi levado para a sede da Dise em Votuporanga, onde foi autuado por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas e, posteriormente, encaminhado a uma unidade de apreensão para menores infratores, ficando à disposição da Vara da Infância e Juventude.