A operação contou com a equipe da Força Tática de Votuporanga; moradores podem ir a DIG reconhecer pertences

publicado em 29/09/2020

G. S. G. F., de 21 anos, foi abordado pela equipe da Força Tática e confessou a participação aos furtos no bairro (Foto: A Cidade)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

fernanda@acidadevotuporanga.com.br

A Polícia Militar prendeu na manhã desta terça-feira (29) um dos envolvidos com a série de furtos que aconteceu no bairro Belo Horizonte, popularmente conhecido como Pacaembu, nas últimas semanas. G. S. G. F., de 21 anos, foi abordado pela equipe da Força Tática e confessou a participação nos furtos a casas do bairro.

Em busca domiciliar na casa do criminosoforam encontrados pertences dos moradores do bairro. No momento em que a polícia chegou com os objetos, cerca de seis pessoas já aguardavam em frente a DIG (Delegacia de Investigações Gerais) para o reconhecimento dos materiais. Os produtos ainda permanecem para recuperação no local.

O jornal A Cidade conversou informalmente com as vítimas que aguardavam para retirar seus pertences. Elas relataram terem sido furtadas no mesmo dia (cerca de três casas), além de dizerem que o bandido pego não agia sozinho – a polícia já trabalha para encontrar os outros envolvidos – e que até mesmo produtos alimentícios foram levados.

Há cerca de duas semanas, a reportagem do A Cidade relatou a insegurança dos moradores do Belo Horizonte. Hoje, a região obteve a primeira resposta para a onda de furtos que revolta a população.