publicado em 15/09/2020

Vítimas foram levadas em estado grave para a Santa Casa de Votuporanga

Franclin Duarte

A Polícia Militar de Votuporanga realiza diligências por toda a cidade na busca dos atiradores que feriram dois homens no final da tarde desta terça-feira (15) no Pró-Povo, zona Norte do Município. As duas vítimas foram socorridas com vida, porém, em estado grave, conforme as informações preliminares.

Uma das vítimas, conforme apurou a reportagem do A Cidade, foi identificada inicialmente apenas como Vinícius. Ele teria sofrido duas perfurações por arma de fogo pelas costas e outro disparo o acertou de raspão. A segunda vítima ainda não foi identificada, mas também foi atingida por diversos disparos.

Eles foram socorridos por unidades do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhados para a Santa Casa de Votuporanga diante da gravidade dos ferimentos.