publicado em 25/09/2020

(Foto: Arquivo Pessoal)

A Justiça marcou o júri popular dos dois homens acusados de matar com um tiro na nuca o advogado José Arthur Vanzella Seba. O crime foi registrado em julho de 2017, no bairro Buriti, em São José do Rio Preto.

De acordo com o Ministério Público, o empresário e sócio da vítima, Cláudio Yuri Baptista, e o assassino de aluguel, Keyssel Eduardo de Oliveira, serão julgados no Fórum de Rio Preto no dia 15 de outubro de 2020.

Cláudio é acusado de ser o mandante do crime e Keyssel de ser o autor do disparo que matou o advogado. Ambos foram denunciados pelo Ministério Público Federal (MPF) por homicídio qualificado.

A prisão dos dois foi feita no dia 19 de agosto 2017, um mês após o crime. Na época, Cláudio disse à polícia que foi ver um terreno com José Arthur quando um desconhecido teria discutido com o advogado, sacado uma arma e atirado.

O caso

O advogado José Arthur Vanzella Sebba era filho de Jorge Augusto Seba. Segundo a Polícia Civil, a vítima, que era conhecida como Thui, foi com o sócio ver um terreno para comprar e investir. No local, José Arthur foi morto com um tiro na nuca.

Para a promotoria, Cláudio contratou um assassino de aluguel e pagou R$ 50 mil para que ele matasse o sócio e também amigo.