publicado em 21/09/2020

O homem foi detido pela Polícia Ambiental de Votuporanga (Polícia Ambiental)

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brCom o propósito de prevenir crimes ambientais, começou nesta segunda-feira (21) em Votuporanga e toda região a Operação Jequitibá, que no município já deteve um homem por posse irregular de arma de fogo.A Polícia Ambiental de Votuporanga prendeu nesta segunda um homem que estava com um revólver calibre 38, além de 33 capsulas deflagradas e cinco munições intactas.O flagrante aconteceu no bairro rural Córrego Rico e o homem, depois de pagar uma fiança de R$ 1mil, foi liberado para aguardar a decisão da Justiça.