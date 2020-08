O casal foi flagrado realizando venda de entorpecentes no início da noite deste sábado, no Vivendas

publicado em 23/08/2020

Os militares encontraram ainda um revólver calibre 32, anotações financeiras e mais R$539 pelo imóvel (Foto: Divulgação/Polícia Militar)

A Polícia Militar de Votuporanga flagrou no início da noite deste sábado (22), um casal que realizava a venda de entorpecentes em frente a sua residência no bairro Vivendas. Em abordagem policial, no momento da revista, foram encontradas porções de maconha e uma de cocaína, além de uma munição de calibre 40 e R$213.De acordo com a ocorrência, os policiais militares foram solicitados para atendimento de uma de denúncia de tráfico de drogas, ao chegar no local, avistaram o casal, em atitude suspeita. No momento em que foram abordados, um individuo que estava no local alegou que teria comprado os entorpecentes com o dono da residência, ao ser indagado ele negou a venda.Em buscas dentro do imóvel do casal, foram encontrados dois tijolos de maconha, além de outras porções aparentemente sendo preparadas para venda, duas de cocaína, duas balanças de precisão e apetrechos usados no embalo da droga.Os militares encontraram ainda um revólver calibre 32, anotações financeiras e mais R$539 pelo imóvel.O casal foi preso e encaminhado para o plantão da Polícia Civíl, onde os dois foram colocados à disposição da Justiça. Já o usuário foi liberado.