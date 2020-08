Os 184 quilos do pescado foram doados a entidade filantrópica de Votuporanga

publicado em 26/08/2020

Franclin Duarte

franclin@acidadevotuporanga.com.br



A Polícia Militar Ambiental de Votuporanga prendeu ontem dois homens por pesca predatória com arpão, na represa Água Vermelha, perto do Porto Militão, em Cardoso. Com eles, além dos arpões foram encontrados dois pirarucus com mais de 80 quilos e faróis utilizados na pesca.



De acordo com a ocorrência, os policiais tomaram ciência de que o crime estaria acontecendo e realizaram incursões na mata, onde encontraram um acampamento utilizado pelos suspeitos.



Os militares então montaram campana e conseguiram observar os fachos de iluminação sob a água. Quando os pescadores retornaram de barco para margem os homens foram abordados e com eles foram encontrados dois peixes piracus(um de 96 quilos e o outro de 88 quilos) além de faróis potentes conectados a baterias automotivas, arpões e flechas utilizados na captura. O barco e o motor também foram apreendidos.



Os 184 quilos do pescado foram doados a entidade filantrópica de Votuporanga. Os homens foram multados em R$4,3 mil cada e vão responder criminalmente.