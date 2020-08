O primeiro flagrante foi feito no sábado e o outro ontem; com eles foram apreendidos tijolos de maconha e até uma arma de fogo

publicado em 25/08/2020

No primeiro flagrante, além de grande quantidade de drogas os policiais encontraram um revólver calibre 32 e munições (Foto: Reprodução/Polícia Militar)

Franclin Duarte

A Polícia Militar prendeu dois casais votuporanguenses em flagrante por tráfico de drogas. A primeira foi realizada na noite de sábado (22) e a segunda ontem pela manhã. Nos dois casos foram apreendidas grandes quantidades de drogas, dinheiro e até uma arma de fogo.

O primeiro caso ocorreu no Jardim Vivendas, onde policiais foram acionados para atender uma denúncia de tráfico de drogas e ao chegarem no local avistaram o casal no memento em que entregava entorpecentes para um usuário. Eles foram abordados e, no momento da revista, foram encontradas porções de maconha e uma de cocaína, além de uma munição de calibre 40 e R$213.

Em buscas dentro do imóvel do casal, foram encontrados dois tijolos de maconha, além de outras porções aparentemente sendo preparadas para venda, duas porções de cocaína, duas balanças de precisão e apetrechos usados no embalo da droga. Os militares encontraram ainda um revólver calibre 32, anotações financeiras e mais R$539 pelo imóvel.

O casal foi preso e encaminhado para o plantão da Polícia Civil, onde os dois foram colocados à disposição da Justiça. Já o usuário foi liberado.

Ontem

Já no flagrante de ontem, outro casal foi detido no Pozzobon pelo mesmo crime. Com eles foram encontrados quatro tijolos de maconha e outros pedações menores que, se fracionados, renderiam mais de 700 porções do entorpecente.

De acordo com a ocorrência, a Força Tática da PM fazia patrulhamento pelo local quando avistou o casal em atitude suspeita. Eles foram abordados e em vistoria por sua residência a droga foi encontrada, além de uma balança digital e grande quantia em dinheiro oriunda da venda de drogas.