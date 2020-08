Segundo a polícia, o acidente provavelmente aconteceu após a meia noite por conta da rigidez do cadáver

publicado em 01/08/2020

Motociclista morre na Euclides da Cunha. (Foto: A Cidade)

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brUm acidente de trânsito foi registrado na rodovia Euclides da Cunha, nas proximidades do Posto Trevão, no Km 521, em Votuporanga, na madrugada deste sábado (1º), e um motociclista morreu.A polícia ainda não identificou a pessoa, mas credita que o jovem tem idade entre 20 e 25 anos. De acordo com informações colhidas pela reportagem da rádio Cidade FM no local com a Polícia Rodoviária, o homem trafegava em uma moto Honda CG 125cc, de cor prata, no sentido Votuporanga-Valentim Gentil e chocou-se contra uma placa de sinalização de trânsito.Segundo a polícia, o acidente provavelmente aconteceu após a meia noite por conta da rigidez do cadáver. A polícia científica investigará os motivos do jovem ter perdido o controle e colidido com a placa.A Polícia Rodoviária foi comunicada do ocorrido na manhã deste sábado (1º), já que, como o corpo ficou no canteiro central, só foi possível a visualização hoje.