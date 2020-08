A moto estava escondida em um matagal e foi devolvida ao legítimo proprietário.

publicado em 17/08/2020

Uma moto furtada em Votuporanga foi recuperada pela Polícia Militar na noite de ontem (15) no distrito de Simonsen.Os dois ladrões, um de 18 e outro de 17 anos foram detidos, levados à Central de Flagrantes e liberados para responderem a processos em liberdade, por enquanto.As equipes DELTA 16307 e CGP3 patrulhavam já com informações do furto e houve deslocamento até ao distrito, onde os suspeitos foram localizados e admitiram o crime.A moto estava escondida em um matagal e foi devolvida ao legítimo proprietário.*Votuporanga Tudo