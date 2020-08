De acordo com a polícia, o rapaz postava fotos nas redes sociais ostentando distintivo e arma

publicado em 29/08/2020

Policiais da 1ª Delegacia de Investigações Gerais (DIG) da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Rio Preto, detiveram, nesta sexta-feira (28), um jovem de 22 anos que estava se passando por policial civil aos conhecidos, na Vila Toninho.De acordo com a polícia, o rapaz postava fotos nas redes sociais ostentando distintivo e arma. Após investigações, ele foi abordado. Com ele os policiais encontraram um distintivo de investigador de polícia, uma réplica de arma de fogo e coldre.Ainda de acordo com a Deic, o jovem alegou que era admirador da polícia e por isso se passava por investigador. Ele foi conduzido à delegacia e responderá em liberdade pelo crime de usurpação de função pública.Na próxima fase será investigado se ele aferiu alguma vantagem indevida se passando por policial civil.*DL News