Moto desligada e travada foi furtada em menos de dez minutos da frente de sua empresa; oportunista ainda tentou extorquir o empresário

publicado em 22/08/2020

IMAGEM ILUSTRATIVA: A motocicleta furtada é semelhante a da foto (Foto: Redes sociais)

Franclin Duarte

O comerciante votuporanguense Marcos Braz, mais conhecido como Marcão, fez um apelo pelas redes sociais para tentar encontrar a motocicleta de sua empresa, o Summers Açaí, que foi furtada na noite desta sexta-feira (21). O veículo é utilizado no atendimento delivery e foi levado em menos de dez minutos, entre uma entrega e outra.

Em contato com o A Cidade, Marcão disse que um de seus entregadores voltou de um delivery, estacionou na frente do Açaí, na rua Ponta Porã, San Remo, travou a motocicleta, e entrou para carregar a próxima entrega. Quando saiu o veículo não estava mais lá.

“Foi muito rápido, foi o tempo dele entrar, carregar e sair e a moto já não estava mais lá. Ontem mesmo já registramos o Boletim de Ocorrência e esperamos encontrá-la”, disse o empresário.

Trata-se de uma Honda CG/Titan 125 ES, ano 2003, de cor vermelha e placa DHD-6875. Quem tiver qualquer informação pode acionar a polícia ou entrar em contato pelo telefone (17) 99701-0411.

Oportunista

Marcão relatou ainda a atitude de um oportunista que entrou em contato com ele após suas postagens nas redes sociais. Pelo telefone a pessoa se identificou como o proprietário de um desmanche e disse que teria comprado a motocicleta por R$ 500. Ele disse que se o empresário fizesse o depósito do valor em sua conta ele iria dizer onde o veículo estava para ele ir lá pegar.