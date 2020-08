Com eles foram encontrados dentro de uma mochila, no interior do veiculo Ford/Fiesta, alguns tijolos e pedaço de maconha que seriam repassados a outros traficantes na cidade

publicado em 27/08/2020

Um casal de Jales foi preso em Fernandópolis durante uma abordagem policial realizada no estacionamento do Shopping Center. Com eles foram encontrados dentro de uma mochila, no interior do veiculo Ford/Fiesta, alguns tijolos e pedaço de maconha que seriam repassados a outros traficantes na cidade.A Polícia Militar de Fernandópolis teve uma informação de que um veículo de cor vermelha possivelmente um Gol ou Fiesta, deixaria uma encomenda em uma das entradas da cidade e várias viaturas iniciaram o monitoramento, até que o carro foi localizado na marginal Litério Grecco em direção ao estacionamento do Shopping.No veiculo estavam um homem conhecido como “Sabão”- com passagem pela polícia pelo crime de Tráfico de Drogas - esposa e uma criança. A família foi conduzida até o local onde eles residem na cidade de Jales e foi localizada grande quantidade de droga do tipo cocaína ainda na forma "bruta" (em caco) a ser batizada para posterior venda, uma porção de haxixe, além de balança de precisão.O caso foi apresentado no Plantão Policial de Fernandópolis, onde o casal teve a prisão confirmada pelo delegado de plantão, ficando a disposição da Justiça.Foi apreendido o veículo Ford/Fiesta, dois celulares (ambos Samsung), uma balança de precisão, R$ 202,00 em espécie, uma mochila escolar, além de 7,8 quilos de maconha, uma porção bruta de cocaína pesando 146 gramas e uma porção de haxixe.*Região Noroeste