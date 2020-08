Um jovem teve o pescoço perfurado por uma garrafa de vidro quebrada

publicado em 17/08/2020

Os dois jovens brigaram e um deles teve o pescoço perfurado por uma garrafa quebrada (Foto: Região Noroeste)

Uma briga entre dois jovens, supostamente por causa de uma mulher, terminou em tentativa de homicídio no sábado (15). Um deles teve o pescoço perfurado por uma garrafa de vidro quebrada e segue na UTI da Santa Casa de Fernandópolis, o outro foi preso no domingo (16).De acordo com a ocorrência o autor do crime, identificado como J.C., acabou sendo preso na residência dele onde confessou a autoria. Ele foi encaminhado ao Plantão Policial, onde prestou depoimento ao delegado e levado para cadeia pública de Santa Fe do Sul.A vítima segue em acompanhamento médico.*Com informações de Região Noroeste