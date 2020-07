Aline Gonzalez, de 31 anos, teria sido asfixiada até a morte por seu companheiro B.L., que seria usuário de drogas

publicado em 08/07/2020

(Foto: Redes Sociais)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brUma jovem, de apenas 31 anos, foi encontrada morta na manhã desta quarta-feira (8) próximo ao aeroporto de Fernandópolis, e o principal suspeito do crime é o marido da vítima. Aline Gonzalez teria sido asfixiada até a morte por seu companheiro B.L., que seria usuário de drogas.De acordo com informações do site Região Noroeste, Aline era curadora do suspeito que teria sido interditado por conta de sua dependência química. Ele seria agressivo e agredia a mulher e os filhos constantemente.De acordo com familiares da vítima, o crime teria acontecido porque Aline não quis dar dinheiro para o suspeito comprar drogas. Depois de matar a mulher ele fugiu e, de acordo com informações preliminares, teria sido capturado em Rio Preto.