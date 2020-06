Os policiais tiveram a informação de que grande quantidade de drogas estaria sendo transportada em um veiculo Fiat/Stilo

publicado em 23/06/2020

(Foto: Reprodução/ Região Noroeste)

Três homens foram presos pela Polícia Militar de Fernandópolis após uma operação em um posto de combustíveis as margens da rodovia Euclides da Cunha, em Meridiano, que resultou na apreensão de diversas porções de maconha e cocaína.



Os policiais tiveram a informação de que grande quantidade de drogas estaria sendo transportada em um veiculo Fiat/Stilo, de cor prata, se deslocando de Votuporanga com destino a Fernandópolis.



Os policiais monitoraram o veículo e localizaram os três indivíduos que foram abordados. Com eles, foi encontrada uma bolsa contendo 36 porções de maconha e um celular. Os presos confessaram ainda que havia mais drogas em uma casa em Votuporanga.



Com apoio de uma equipe de Votuporanga, os policiais encontraram na residência outra grande quantidade de maconha e cocaína, além de outros apetrechos usados para o tráfico de entorpecentes.



O trio e todo material apreendido foram encaminhados ao Plantão Policial em Fernandópolis, onde foi registrado boletim de ocorrência e as prisões confirmadas pela Policia Civil, ficando a disposição da Justiça.



Na totalidade foram apreendidos 2,521 quilos de maconha, 1,345 quilos de cocaína, quatro aparelhos de celular, três abalanças de precisão, uma faca, uma tesoura, um bolo de plástico usado para embalar a droga, R$ 245 reais em dinheiro e o veículo Fiat/Stilo, além de um caderno com anotações do tráfico.



A droga foi avaliada em mais de R$ 30 mil reais.

*Região Noroeste