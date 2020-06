Ele foi abordado em frente de uma casa, onde os policiais encontraram drogas e utensílios para preparo de porções

publicado em 25/06/2020

O morador do local foi preso e pode pegar até 15 anos de cadeia (Foto: Reprodução/Votuporanga Tudo)

Da RedaçãoNa noite desta quarta-feira (24) um traficante foi preso pela Polícia Militar de Votuporanga no bairro Chácara das Paineiras. Ele foi abordado em frente de uma casa, onde os policiais encontraram drogas e utensílios para preparo de porções.De acordo com a ocorrência, uma equipe da Força Tática que patrulhava pelo local avistou uma dupla em atividade suspeita nas proximidades de uma casa, um deles foi reconhecido por já ter passagem pela Fundação Casa. Durante a abordagem ambos admitiram o crime e nas buscas os PMs localizaram os entorpecentes.Na Central de Flagrantes um dos apreendidos foi constatado que era usuário e foi liberado. Já o morador do local foi preso e pode pegar até 15 anos de cadeia.*Com informações Votuporanga Tudo