publicado em 15/06/2020

(Foto: Reprodução/ Região Noroeste)



Três menores foram localizados em uma casa em construção ao lado do bairro Jaime Leone, quando se preparavam para desmontar o veiculo. Um deles acabou empregando fuga, mas os outros dois foram apreendidos e encaminhados ao Plantão Policial.



O veiculo foi devolvido ao proprietário e os menores devolvidos aos pais após registro da ocorrência.



Os dois devem responder por ato infracional na Vara da Infância e Juventude.



*Região Noroeste

Dois menores foram apreendidos pela Força Tática da Polícia Militar com apoio de policiais da Rocam após a notificação do furto de uma motocicleta Honda/CG 125, de cor vermelha, ocorrido por volta das 23h00 deste sábado, dia 13, no bairro Ana Luiza em Fernandópolis.