publicado em 16/06/2020

Um instalador de 38 anos foi preso no Jardim Mugnani nesta segunda-feira (15) por furtar de uma moto. A vítima é um pintor de 66 anos que teve o portão do comércio danificado para o furto do veículo.



De acordo com o que consta no boletim de ocorrência, a polícia viu o suspeito com a moto e ao realizarem pesquisa da placa viram que havia registro de furto. Ele foi abordado e nada de ilícito foi encontrado.

Ele confessou que furtou a moto junto com outra pessoa na madrugada desta segunda e não deu mais informações sobre o outro envolvido. O instalador foi levado para a delegacia e a vítima foi acionada para buscar o veículo.